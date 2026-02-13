Lectures sur le bien vieillir LGBT+, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Lectures sur le bien vieillir LGBT+ Dimanche 15 février, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Patrice Humain et Luc Anberrée de l’association Grey Pride proposent un temps de lectures choisies autour d’expériences vécues sur le vieillissement des personnes LGBT+. Au programme, des extraits du livre de Francis Carrier « Vieillir comme je suis » ainsi que des extraits de l’essai de Virginia Woolf « On ageing».

Cité des sciences et de l'Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Lectures choisies autour d’expériences vécues sur le vieillissement des personnes LGBT+ : extraits du livre de Francis Carrier « Vieillir comme je suis » et de l’essai de Virginia Woolf « On ageing». #JIS2026

