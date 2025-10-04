Lectures sur ordonnance Bibliothèque Bourtzwiller Mulhouse

Lectures sur ordonnance Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Bourtzwiller Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Vous ne savez pas quoi lire ? Vous n’avez plus d’idées ? Vous êtes en panne d’idées de lecture ?

Les bibliothécaires vous proposent un rendez-vous en tête-à-tête pour vous guider et vous conseiller des ouvrages adaptés à vos goûts, envies et découvertes du moment.

Une belle occasion de repartir avec de nouvelles pistes de lecture et peut-être quelques coups de cœur inattendus !

Bibliothèque Bourtzwiller 4 Rue de Gunsbach, 68200 Mulhouse, France Mulhouse 68200 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est 0369776677 https://bibliotheques.mulhouse.fr/bourtzwiller https://www.facebook.com/bibmulhouse/;https://www.instagram.com/bibmulhouse/

