Lectures sur ordonnance Bibliothèque Dornach Mulhouse

Lectures sur ordonnance Vendredi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Dornach Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Vous ne savez pas quoi lire ? Vous n’avez plus d’idées ? Vous êtes en panne d’idées de lecture ?

Les bibliothécaires vous proposent un rendez-vous en tête-à-tête pour vous guider et vous conseiller des ouvrages adaptés à vos goûts, envies et découvertes du moment.

Une belle occasion de repartir avec de nouvelles pistes de lecture et peut-être quelques coups de cœur inattendus !

Vous ne savez pas quoi lire ? Vous n’avez plus d’idées ? Vous êtes en panne d’idées de lecture ?

