Lectures sur Toile, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Lectures sur Toile Mercredi 18 février, 15h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:45:00+01:00
Fin : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:45:00+01:00
Découvrez les coups de cœur de littérature jeunesse des bibliothécaires sur grand écran pour vous faire rêver !
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !
