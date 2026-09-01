Lectures Théâtralisées à l’Hôtel Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Lectures Théâtralisées à l’Hôtel
6 Rue Bourbonnoux Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Laissez-vous emporter par une lecture vivante et théâtralisée de Fechamos, portée par la comédienne Nathalie Bauchet.
La comédienne Nathalie Bauchet donnera vie au texte Fechamos lors d’une lecture théâtralisée mêlant interprétation, émotion et imaginaire.
À partir de 7 ans.
Jauge limitée à 15 personnes.
Accessible aux personnes en fauteuil roulant accompagnées. .
6 Rue Bourbonnoux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45
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English :
Let yourself be swept away by a lively, theatrical reading of *Fechamos*, performed by actress Nathalie Bauchet.
L’événement Lectures Théâtralisées à l’Hôtel Bourges a été mis à jour le 2026-09-06 par OT BOURGES
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