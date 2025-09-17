Lectures théâtralisées au musée Zadkine Musée Zadkine PARIS
Lectures théâtralisées au musée Zadkine Musée Zadkine PARIS mercredi 17 septembre 2025.
La Bibliothèque André Malraux reprend ses
quartiers au musée. Venez profiter en famille de lectures exceptionnelles
animées par ses médiateurs (enfants de 4 à 10 ans).
Au
programme : lectures de contes et d’histoires pour les enfants et découverte
des kamishibaïs , théâtres de papier japonais.
Selon
la météo, les lectures auront lieu dans le jardin du musée ou dans l’atelier du
jardin.
C’est la rentrée ! La Bibliothèque André Malraux s’invite au Musée Zadkine
Le mercredi 17 septembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit
Gratuit sur inscription sur le site du Musée Zadkine
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-17T18:00:00+02:00
fin : 2025-09-17T19:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-17T15:00:00+02:00_2025-09-17T16:00:00+02:00
Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS