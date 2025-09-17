Lectures théâtralisées au musée Zadkine Musée Zadkine PARIS

Lectures théâtralisées au musée Zadkine Musée Zadkine PARIS mercredi 17 septembre 2025.

La Bibliothèque André Malraux reprend ses

quartiers au musée. Venez profiter en famille de lectures exceptionnelles

animées par ses médiateurs (enfants de 4 à 10 ans).

Au

programme : lectures de contes et d’histoires pour les enfants et découverte

des kamishibaïs , théâtres de papier japonais.

Selon

la météo, les lectures auront lieu dans le jardin du musée ou dans l’atelier du

jardin.

C’est la rentrée ! La Bibliothèque André Malraux s’invite au Musée Zadkine

Le mercredi 17 septembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

Gratuit sur inscription sur le site du Musée Zadkine

Public enfants et jeunes.

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS