Lectures théâtralisées Au Pied de la Lettre

Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Lectures théâtralisées sur le thème de la correspondance.

Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 59 11 77 orsole.stbarth@gmail.com

English :

Dramatized readings on the theme of correspondence.

