Lectures théâtralisées Au Pied de la Lettre Saint-Barthélemy-de-Vals
Lectures théâtralisées Au Pied de la Lettre Saint-Barthélemy-de-Vals samedi 28 mars 2026.
Lectures théâtralisées Au Pied de la Lettre
Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Lectures théâtralisées sur le thème de la correspondance.
.
Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 59 11 77 orsole.stbarth@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dramatized readings on the theme of correspondence.
L’événement Lectures théâtralisées Au Pied de la Lettre Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche