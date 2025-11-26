Lectures théâtralisées Médiathèque, 1 Pl. des Ecoles Chevanceaux

Lectures théâtralisées Médiathèque, 1 Pl. des Ecoles Chevanceaux mercredi 26 novembre 2025.

Lectures théâtralisées

Médiathèque, 1 Pl. des Ecoles Médiathèque de Chevanceaux Chevanceaux Charente-Maritime

Début : 2025-11-26 15:30:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

2025-11-26

Lecture théâtralisée d’ouvrages jeunesse autour de l’amitié.

Médiathèque, 1 Pl. des Ecoles Médiathèque de Chevanceaux Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cielarmesenfeu@gmail.com

English :

Dramatized reading of children’s books about friendship.

German :

Szenische Lesung aus Jugendbüchern rund um das Thema Freundschaft.

Italiano :

Lettura drammatizzata di libri per bambini sull’amicizia.

Espanol :

Lectura dramatizada de libros infantiles sobre la amistad.

