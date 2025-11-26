Lectures théâtralisées Médiathèque, 1 Pl. des Ecoles Chevanceaux
Lectures théâtralisées Médiathèque, 1 Pl. des Ecoles Chevanceaux mercredi 26 novembre 2025.
Début : 2025-11-26 15:30:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Lecture théâtralisée d’ouvrages jeunesse autour de l’amitié.
English :
Dramatized reading of children’s books about friendship.
German :
Szenische Lesung aus Jugendbüchern rund um das Thema Freundschaft.
Italiano :
Lettura drammatizzata di libri per bambini sull’amicizia.
Espanol :
Lectura dramatizada de libros infantiles sobre la amistad.
