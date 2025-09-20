Lectures théâtralisées de la légende du pont Valentré en français et en occitan Pont Valentré Cahors

Lectures théâtralisées de la légende du pont Valentré en français et en occitan 20 et 21 septembre Pont Valentré Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

L’association les Cascaris vous invite à redécouvrir la légende du diable du pont Valentré au gré d’une lecture théâtralisée adressée à toutes les générations.

Petits et grands pourront (re)découvrir, en français et en occitan, cette légende connue de tous les cadurciens, réinterprétées et réinventées au fil de ses 700 ans d’histoire.

Pont Valentré Pont Valentré, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie Plus grand pont fortifié médiéval d’Europe conservé, le pont Valentré, érigé au XIVe siècle par les consuls de la ville est le monument emblématique de la ville de Cahors.

© Ronny Despature