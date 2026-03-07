Lectures théâtralisées D’ici aussi la vue peut être magnifique Médiathèque Aragon Le Mans

Lectures théâtralisées D’ici aussi la vue peut être magnifique

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 16:45:00

Date(s) :

2026-04-04

Lecture

Une lecture immersive qui vous guidera dans les œuvres du musée de Tessé. Par la Compagnie Itek

Retrouvez les représentations, qui ont inspiré cette lecture, au musée de Tessé le dimanche 05 avril (Informations et réservation au 02 43 47 38 51).

16h Aragon

À partir de 6 ans .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

