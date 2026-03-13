Lectures théâtralisées Echappons-nous ! Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Lectures théâtralisées Echappons-nous !

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 10:45:00

Date(s) :

2026-04-14

Duo de lectures théâtralisées bilingues langue des signes et accordéon diatonique autour d’albums jeunesse sur le thème des Echappées avec Olivia Le Divelec au récit en langue des signes et Nicolas Rivals à l’accordéon et au récit oral.

Pour les enfants de 9 mois à 6 ans. Durée 40 mn.

Réservation obligatoire en cliquant sur Je m’inscris . .

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

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English :

L’événement Lectures théâtralisées Echappons-nous ! Pleurtuit a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme