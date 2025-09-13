Lectures Théâtralisées Les mains de Sophie tissent du lien Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Lectures Théâtralisées Les mains de Sophie tissent du lien

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Sophie Pacek Urtiaga vous racontera comptines et histoires enrichies de signes issus de la Langue des Signes Française pour l’émerveillement des petits et de leurs accompagnateurs

Programmation dans le cadre du prix littéraire pour les tout-petits 13 envies de découvrir proposé par la Communauté de communes de Montesquieu et son réseau de bibliothèques En Voiture Simone et des journées Journées nationales d’action contre l’illettrisme.

Pour les 0-3 ans

Gratuit réservation obligatoire. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

Lectures Théâtralisées Les mains de Sophie tissent du lien

