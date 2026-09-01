Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien Rue du 19 Mars 1962 Léognan
samedi 26 septembre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Sophie Pacek Urtiaga vous racontera comptines et histoires enrichies de signes issus de la Langue des Signes Française pour l’émerveillement des petits et de leurs accompagnateurs
Dans le cadre du prix littéraire pour les tout-petits 13 envies de découvrir proposé par la Communauté de communes de Montesquieu et son réseau de bibliothèques En Voiture Simone et des Journées nationales d’action contre l’illettrisme.
Pour les 0-3 ans. Gratuit, réservation obligatoire. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien
L’événement Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien Léognan a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Léognan (Gironde)
- Dîner à 4 mains au Château Haut-Bailly, avec Vivien Durand (chef étoilé du Prince Noir) Château Haut-Bailly Léognan 26 septembre 2026
- Plumes et Déplumes Rue du 19 Mars 1962 Léognan 2 octobre 2026
- Mes mots pour tes oreilles Rue du 19 Mars 1962 Léognan 3 octobre 2026
- Course des garçons de café à Léognan Parc de Pontaulic Léognan 3 octobre 2026
- Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly Château Haut-Bailly Léognan 8 octobre 2026