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Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien Rue du 19 Mars 1962 Léognan

samedi 26 septembre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan

Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du 19 Mars 1962
Adresse
Espace culturel Georges Brassens
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Tarif

Léognan

Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Sophie Pacek Urtiaga vous racontera comptines et histoires enrichies de signes issus de la Langue des Signes Française pour l’émerveillement des petits et de leurs accompagnateurs

Dans le cadre du prix littéraire pour les tout-petits 13 envies de découvrir proposé par la Communauté de communes de Montesquieu et son réseau de bibliothèques En Voiture Simone et des Journées nationales d’action contre l’illettrisme.

Pour les 0-3 ans. Gratuit, réservation obligatoire.   .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30  culture@mairie-leognan.fr

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English : Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien

L’événement Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien Léognan a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme

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