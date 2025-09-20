Lectures thématiques à la médiathèque Médiathèque le Puits au chat Blain

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Lectures thématiques « châteaux et architecture »

À partir de 4 ans.

Médiathèque le Puits au chat Passage Sophie Scholl Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

