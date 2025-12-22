Lectures, Thionville

Lectures

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Dimanche 2026-01-25 16:30:00

2026-01-25

Les lumières sont-elles les mêmes à la ville et à la campagne ? Quelle est la magie qui éveille les sens la nuit ? Qui s’émerveille ainsi ?

Du printemps à l’hiver, les beautés des bois, des champs et des montagnes se dévoilent à tous et toutes. Du printemps à l’hiver, les fenêtres des maisons s’allument, laissant entrevoir des silhouettes et offrant libre cours à l’imagination.

Un moment de lecture à partager en famille sans hésitation !

Public famille Enfant à partir de 4 ans accompagné d’un adulte Sur inscriptionEnfants

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Are city lights the same as country lights? What magic awakens the senses at night? Who marvels at it?

From spring to winter, the beauty of woods, fields and mountains is revealed to all. From spring to winter, house windows light up, revealing silhouettes and giving free rein to the imagination.

A great read for the whole family!

Family audience: Children aged 4 and over accompanied by an adult Registration required

