LECTURES TIRÉES DU SAC Balaruc-les-Bains mardi 4 novembre 2025.

1 rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Venez lire (ou écouter) un passage d’un livre que vous avez envie de faire connaître ou redécouvrir, d’un auteur que vous aimez. Pour partager des émotions, des sourires…Pour le plaisir de tous, sur le thèmes Le corps dans la littérature Après-midi organisée par l’APCP .

English :

Come and read (or listen to) a passage from a book you’d like people to know or rediscover, by an author you love. To share emotions and smiles…

German :

Lesen (oder hören) Sie eine Passage aus einem Buch, das Sie gerne bekannt machen oder wiederentdecken möchten, von einem Autor, den Sie mögen. Um Emotionen und Lächeln zu teilen…

Italiano :

Venite a leggere (o ad ascoltare) un brano di un libro che volete far conoscere o riscoprire, di un autore che amate. Condividete le vostre emozioni e i vostri sorrisi…

Espanol :

Ven a leer (o escuchar) un pasaje de un libro que quieras que la gente conozca o redescubra, de un autor que te encante. Comparte tus emociones y sonrisas…

