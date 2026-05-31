Lectures transat à la pataugeoire des Avanchets, Parc Chauvet-Lullin, Vernier

Lectures transat à la pataugeoire des Avanchets 29 juin – 10 juillet Parc Chauvet-Lullin

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T15:00:00+02:00 – 2026-06-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Cet été, la bibliothèque prend l’air et s’installe à la pataugeoire des Avanchets pour des moments de détente en plein air. Petites et grands sont invités à profiter des « Lectures transat » : un rendez-vous convivial mêlant histoires, jeux et découvertes à l’ombre des arbres.

En partenariat avec la ludothèque des Avanchets, cet espace éphémère propose un cadre chaleureux pour feuilleter un livre, partager une lecture en famille, jouer ensemble ou simplement profiter d’une pause estivale dans une ambiance détendue.

Infos

Bibliothèque des Avanchets

022 306 07 96 – bibava@vernier.ch

Parc Chauvet-Lullin Rue du Village 57, 1214 Vernier Vernier 1214 Genève [{« link »: « mailto:bibver@vernier.ch »}]

La bibliothèque sort de ses murs et propose lectures, jeux et détente à l’ombre.

DR