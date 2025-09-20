Lectures, visites guidées et balade patrimoniale le secret des temps Vaugneray

Lectures, visites guidées et balade patrimoniale 20 et 21 septembre le secret des temps Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi 20 septembre : Dans le cadre des journées du patrimoine, nous vous proposons de venir partager un moment de lectrues de kamishibaïs et d’albums avec vos enfants, confortablement installés dans le jardin du cloïtre.

Deux sessions de lecture de 30 min : 15h / 16h

Dimanche 21 septembre : Pour cette journée très particulière nous aurons la chance de suivre Mme Turpani dans sa visite guidée de notre village. Ensuite nous pourrons découvrir le monastère et la vie des soeurs accompagnés de Mme Hector. Et pour finir, une présentation de la collection des instruments de musique mécanique par Mr Dupperay .

le secret des temps 364, chemin des gouttes, 69670 Vaugneray Vaugneray 69670 Vaugneray Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 03 80 86 82 https://vaugneray.com/fr/ Ce nouvel espace culturel est à vocations multiples : art, musique, patrimoine, traditions, vie locale. Découvrez un espace d’exposition permanent d’instruments de musique mécanique dans la chapelle et un espace d’expositions temporaires dans le cloître.

Des concerts variés et de styles musicaux différents, des visites guidées, des ateliers pour adultes et enfants, des rencontres d’artistes ou encore des scènes ouvertes seront proposées au Secret des Temps. Parking gratuit, parking autocar, parking à vélo, Entrée de plain-pied accessible mobilité réduite et fauteuil,

