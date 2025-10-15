Lectures vivantes, à Lauzès Lauzès

Lectures vivantes, à Lauzès

Salle des Fêtes Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Lectures vivantes est un dispositif créé en 2014 pour valoriser la littérature contemporaine et les arts vivants. Une compagnie professionnelle lotoise assure des lectures scénarisées dans les bibliothèques. Dans le cadre de sa mission de médiation auprès des publics, la bibliothèque accueille la lecture et programme les actions autour de celle-ci.

Engagée dans une démarche d’inclusion et pour ne laisser personne au bord du chemin , le dispositif “Lectures vivantes” s’ouvre à compter de 2025 au grand âge pour répondre à un enjeu de société majeur celui d’offrir un accès équitable à la culture quel que soit son âge ou son parcours de vie. Dans cette perspective, des lectures et des animations seront proposées aux personnes âgées en sus des actions prévues pour le grand public. .

Salle des Fêtes Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 5 65 53 60 07

English :

Lectures vivantes is a program created in 2014 to promote contemporary literature and the performing arts

German :

Lectures vivantes ist eine 2014 ins Leben gerufene Einrichtung zur Aufwertung der zeitgenössischen Literatur und der darstellenden Künste

Italiano :

Lectures vivantes è un programma istituito nel 2014 per promuovere la letteratura contemporanea e le arti dello spettacolo

Espanol :

Lectures vivantes es un programa creado en 2014 para promover la literatura contemporánea y las artes escénicas

