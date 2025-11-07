Lectures vivantes à Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc
6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Gratuit
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Lecture vivante du roman Cabane de Millie Duyé, publié aux éditions Nouvel Attila en 2022, par la compagnie lotoise Totem Récidive. L’événement est suivi d’une rencontre avec l’autrice, dans une ambiance conviviale, à la médiathèque intercommunale.
Gratuit et ouvert à tous, sur réservation. .
English :
Live reading of the novel Cabane by Millie Duyé, published by Nouvel Attila in 2022, by the Lot company Totem Récidive
German :
Lebendige Lesung des Romans Cabane von Millie Duyé, der 2022 im Verlag Nouvel Attila erschienen ist, durch das Ensemble Totem Récidive aus Lotoise
Italiano :
Lettura dal vivo del romanzo Cabane di Millie Duyé, pubblicato da Nouvel Attila nel 2022, a cura della società Totem Récidive
Espanol :
Lectura en directo de la novela Cabane de Millie Duyé, publicada por Nouvel Attila en 2022, por la compañía Lot Totem Récidive
