Lectures vue mer rue du Général Bruncher Fouras

Lectures vue mer

rue du Général Bruncher Terrasse de la médiathèque Fouras Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-07-16 17:00:00

fin : 2025-08-27 18:00:00

2025-07-16

Les lectures vue mer font leur grand retour !

rue du Général Bruncher Terrasse de la médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Reading with a sea view

The sea view readings are back every Wednesday.

German : Lesungen mit Meerblick

Die Meerblick-Lesungen feiern ihr Comeback!

Italiano :

Le letture vista mare sono tornate!

Espanol :

Vuelven las lecturas con vistas al mar

