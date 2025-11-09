L’Ecuissoise Écuisses

L’Ecuissoise

Route du Bourg vers l’église (espace Jarlot) Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 15:00:00

2025-11-09

7,5-13-18-24 km (pédestre). 27-43-50 km (VTT). Ravitaillement final gourmand. Venez découvrir les magnifiques paysages de notre belle commune et de ses environs. .

Route du Bourg vers l’église (espace Jarlot) Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 97 83 38 evsp71@gmail.com

English : L’Ecuissoise

German : L’Ecuissoise

