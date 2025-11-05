L’ECUME DES JOURS | Boris Vian Mise en scène : Claudie Russo Pelosi Opéra de Lille Lille

L’ECUME DES JOURS | Boris Vian Mise en scène : Claudie Russo Pelosi 5 – 15 novembre Opéra de Lille Nord

Début : 2025-11-05T20:00:00 – 2025-11-05T22:50:00

Fin : 2025-11-15T18:00:00 – 2025-11-15T20:50:00

Tandis que l’écrivain s’apprête, dans son appartement, à écrire les premières lignes de son histoire, ses héros prennent vie et chantent ses plus grandes chansons au pianocktail.

Colin a tout pour être heureux : un bel appartement où l’on chante et joue du jazz, de l’argent, des objets loufoques, ses amis Chick, Alise, Nicolas, Isis, et des souris qui lui tiennent compagnie. Mais il se rend compte d’une chose : ce qu’il lui manque, c’est l’amour.

Opéra de Lille Place du Théâtre, 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Accessibilité : Surtitres français, surtitres anglais, surtitres néerlandais, audiodescription L’Ecume des Jours Boris Vian

Pierre Delaup