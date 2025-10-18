L’Écuyer • Max Morton SUPERSONIC Paris

L’ÉCUYER (22h30)

(Electronic post punk – Paris/Brest, UK)

Des boîtes à rythmes épileptiques, une guitare dissonante, des synthés stridents, des textes oscillant entre slogans de manif et romantisme de comptoir : la chanson française industrielle made in Paris-Brest de L’Écuyer est la bande-son idéale d’un road-trip dans la diagonale du vide, sur l’autoroute à contresens. Sur scène, le duo post-punk technoïde électrise, déchaîne les enfers, apaise la tempête et appelle à l’insurrection qui ne vient pas.

Les 3 influences : Soft Moon, Rendez-Vous & Noir Boy George

MAX MORTON (20h30)

(Psych rock – Paris, FR)

Max Morton est autrice-compositrice-interprète et artiste visuelle. Inspirée par le rock psychédélique, la soul et la culture underground, elle relie musique, cinéma et art pour créer un univers personnel et hypnotisant.

« Colors » son nouvel EP, composé en duo avec le multi-instrumentiste Maxime Riglet, transforme chaque chanson en une couleur, une étape sur le chemin de la guérison et une émotion inévitable à traverser. Ce voyage sonore invite à apprivoiser sa folie en partageant un thé avec ses démons lorsqu’ils sont trop insistants. Entre urgence et apaisement, l’EP est une danse dans un vertige maîtrisé, une ode brûlante à l’art de guérir.

Samedi 18 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Motcha Dolma, New Order & Gwendoline

Le samedi 18 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

