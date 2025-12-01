L’Eden Bowl se transforme en station de ski ! Eden Bowl Mellac

L’Eden Bowl se transforme en station de ski !

Eden Bowl 37 Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Formule Raclette = Raclette et pommes de terres à volonté + charcuteries à 23€/ personne

DJ Bertrand 21h30 à 00h30

Animations bowling spéciales Après-Ski

Viens en tenue de ski = 1 shot offert !

Réserve ta table avant l’avalanche .

English :

