L’Eden Bowl se transforme en station de ski ! Eden Bowl Mellac
L’Eden Bowl se transforme en station de ski ! Eden Bowl Mellac jeudi 11 décembre 2025.
L’Eden Bowl se transforme en station de ski !
Eden Bowl 37 Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Formule Raclette = Raclette et pommes de terres à volonté + charcuteries à 23€/ personne
DJ Bertrand 21h30 à 00h30
Animations bowling spéciales Après-Ski
Viens en tenue de ski = 1 shot offert !
Réserve ta table avant l’avalanche .
Eden Bowl 37 Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 12 70
English :
L’événement L’Eden Bowl se transforme en station de ski ! Mellac a été mis à jour le 2025-12-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS