Lédergues sur son 31 ! Réveillon Lédergues

Un délicieux moment à partager pour célébrer les fêtes dans la convivialité !
Repas de fête du Comité d’Animation
Savourez un repas festif complet
Assiette de foie gras et gésiers
Pavé de saumon
Trou normand
Chapons et farandole de légumes
Assortiment de fromages
Omelette norvégienne
Vin, café et pétillant de muscat
Prix 70 €
Réservation obligatoire 06 37 62 96 93
Règlement impératif avant le 30 novembre
Lédergues 12170 Aveyron Occitanie
English :
A delicious way to celebrate the festive season!
German :
Ein köstlicher Moment zum Teilen, um die Feiertage in geselliger Runde zu begehen!
Italiano :
Un modo delizioso per celebrare le festività!
Espanol :
Una forma deliciosa de celebrar las fiestas
