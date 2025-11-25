Lédergues sur son 31 ! Réveillon

Lédergues Aveyron

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Un délicieux moment à partager pour célébrer les fêtes dans la convivialité !

Repas de fête du Comité d’Animation

Savourez un repas festif complet

Assiette de foie gras et gésiers

Pavé de saumon

Trou normand

Chapons et farandole de légumes

Assortiment de fromages

Omelette norvégienne

Vin, café et pétillant de muscat

Prix 70 €

Réservation obligatoire 06 37 62 96 93

Règlement impératif avant le 30 novembre

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie

English :

A delicious way to celebrate the festive season!

German :

Ein köstlicher Moment zum Teilen, um die Feiertage in geselliger Runde zu begehen!

Italiano :

Un modo delizioso per celebrare le festività!

Espanol :

Una forma deliciosa de celebrar las fiestas

