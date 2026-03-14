Ledœufre Art singulièrement marin Salle 2 du Bastion de La Brèche Le Château-d’Oléron
Ledœufre Art singulièrement marin Salle 2 du Bastion de La Brèche Le Château-d’Oléron jeudi 6 août 2026.
Ledœufre Art singulièrement marin
Salle 2 du Bastion de La Brèche Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-06
Par défi et par jeu, j’ai décidé de m’imposer une contrainte dans ma démarche artistique : celle d’utiliser exclusivement l’iconographie maritime pour m’exprimer.
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Salle 2 du Bastion de La Brèche Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 86 95 04 ledoeufre@live.fr
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English : Ledœufre Singularly marine art
As a challenge and a game, I decided to impose a constraint on my artistic approach: that of using exclusively maritime iconography to express myself.
L’événement Ledœufre Art singulièrement marin Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes