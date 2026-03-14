Ledœufre Ancien Abri du canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron

Ledœufre

Ancien Abri du canot de Sauvetage 1 Boulevard Antioche Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-19

Par défi et par jeu, j’ai décidé de m’imposer une contrainte dans ma démarche artistique : celle d’utiliser exclusivement l’iconographie maritime pour m’exprimer.

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Ancien Abri du canot de Sauvetage 1 Boulevard Antioche Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 86 95 04 ledoeufre@live.fr

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English : Ledœufre

As a challenge and a game, I decided to impose a constraint on my artistic approach: that of using exclusively maritime iconography to express myself.

L’événement Ledœufre Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes