Ledon Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec chansons jazz Le chateau de Labastide Marnhac Labastide-Marnhac Jeudi 26 juin, 20h30 15 euros

Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le mercredi 25 juin au Château de Labastide-Marnhac avec Ledon Trio en tête d’affiche.

Auteure, compositeure, interprète, Nadège Ledon est bercée de jazz, soul, flamenco, chanson française… Dès le départ, la musique rythme sa vie. Son expérience de la scène commence en tant que comédienne et metteure en scène, elle se produira partout en France et à l’étranger.

Ledon Trio voit le jour en 2024. Nadège revisite les standards du jazz, de la soul, de la pop internationale et de la chanson française toujours avec une touche jazzy..Sa voix suave et chaleureuse, la rythmique sensible de contrebassiste Erich Pralat et le jeu jazz latino de Lalo Zanelli, pianiste du groupe Gotan Project et de Daniel Melingo, signent la richesse de ce trio éponyme au service d’un répertoire éclectique, teinté des origines de la chanteuse.

A l’affiche également: Folk & Pop de Sandra & Derek Morey, des chansons occitanes de Sylvie & Pierre Labarde, les compositions de Claude Préchac interprétées par Didier Gaillien, accompagné par Claude et et contrebassiste Coco Correch et la belle voix et jeu de guitare raffiné de Michel Griffin – [En]chanteur Franglais – l’animateur du club.

L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30.

Les réservations sont vivement recommandées, soit par mail ou par SMS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-26T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-26T23:30:00.000+02:00

folkclubcahors@gmail.com 0686068583

Le chateau de Labastide Marnhac 46090 Labastide Marnhac Lhospitalet Labastide-Marnhac 46090 Lot