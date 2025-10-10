L’EDUCATION DE RITA Vibraye
L'EDUCATION DE RITA Vibraye vendredi 10 octobre 2025.
L’EDUCATION DE RITA
Cette comédie piquante et tendre nous questionne avec légèreté sur le pouvoir de la culture.
Elle, coiffeuse à Liverpool, pétillante et curieuse, rêve de devenir une femme cultivée.
Lui, prof de littérature désabusé, se noie dans ses livres et son whisky.
Rita débarque comme une tornade dans le bureau de Frank. Il essaie de s’en débarrasser, elle s’accroche. Elle met ses espoirs dans l’éducation, il n’y croit plus. Une collision entre deux mondes, bouleversante et pleine d’humour.
de Willy Russel
Traduction Catherine Marcangeli
Mise en scène Owen Doyle
Assistante mise en scène Katie Haigh Mayet
Avec Maxime-Lior Windisch et Owen Doyle
Scénographie Anaïs Alric et Owens Doyle
Costumes Anaïs Alric
Musique et son Tom McEvoy
Lumières A. Mucciante
Production compagnie Angle limite .
English :
This spicy, tender comedy lightly questions the power of culture.
German :
Diese spritzige und zärtliche Komödie stellt uns mit Leichtigkeit die Frage nach der Macht der Kultur.
Italiano :
Questa commedia piccante e tenera guarda con leggerezza al potere della cultura.
Espanol :
Esta comedia picante y tierna echa una mirada desenfadada al poder de la cultura.
