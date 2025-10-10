L’EDUCATION DE RITA Vibraye

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10

Cette comédie piquante et tendre nous questionne avec légèreté sur le pouvoir de la culture.

Elle, coiffeuse à Liverpool, pétillante et curieuse, rêve de devenir une femme cultivée.

Lui, prof de littérature désabusé, se noie dans ses livres et son whisky.

Rita débarque comme une tornade dans le bureau de Frank. Il essaie de s’en débarrasser, elle s’accroche. Elle met ses espoirs dans l’éducation, il n’y croit plus. Une collision entre deux mondes, bouleversante et pleine d’humour.

de Willy Russel

Traduction Catherine Marcangeli

Mise en scène Owen Doyle

Assistante mise en scène Katie Haigh Mayet

Avec Maxime-Lior Windisch et Owen Doyle

Scénographie Anaïs Alric et Owens Doyle

Costumes Anaïs Alric

Musique et son Tom McEvoy

Lumières A. Mucciante

Production compagnie Angle limite .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

English :

This spicy, tender comedy lightly questions the power of culture.

German :

Diese spritzige und zärtliche Komödie stellt uns mit Leichtigkeit die Frage nach der Macht der Kultur.

Italiano :

Questa commedia piccante e tenera guarda con leggerezza al potere della cultura.

Espanol :

Esta comedia picante y tierna echa una mirada desenfadada al poder de la cultura.

