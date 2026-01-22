Leemos espanol !

Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 18:00:00

fin : 2026-02-23 19:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Le Tiers Lieu d’Azun et le Kairn collaborent pour vous proposer un atelier de lecture en espagnol.

A quoi s’attendre?

Eva, habitante hispanique de la vallée, animera cette lecture-atelier dont l’objectif est d’améliorer la lecture, la compréhension et l’expression orale tout en découvrant un texte. Nous nous plongerons ensemble dans la lecture d’un texte issu de la littérature hispanique, vous êtes libres d’écouter, lire et discuter du sujet, selon votre curiosité et votre envie du moment.

On a hâte de vous accueillir pour ce moment de partage!

—————————

El Tiers Lieu d’Azun y el Kairn están colaborando para ofreceros un taller de lectura en español

Qué esperar?

Eva, residente hispana del valle, animará este taller cuyo objetivo es mejorar la lectura, la comprensión y la expresión oral a través de un texto. Nos sumergiremos juntos en la historia de un libro, descubriendo la literatura hispana. Seréis libres de escuchar, leer y discutir el tema, según vuestra curiosidad y vuestro deseo del momento.

Estamos impacientes de compartir con vosotros este nuevo proyecto!

Attention cette activité a bien lieu au Kairn. Nul besoin de réserver sauf si vous souhaitez manger ensuite .

Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

English :

Le Tiers Lieu d?Azun and Le Kairn are collaborating to offer a reading workshop in Spanish.

