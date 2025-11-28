L’EFFACEMENT Lilas en scène Les Lilas

L’EFFACEMENT 28 et 29 novembre Lilas en scène Seine-Saint-Denis

Entrée libre / Réservation indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T16:00:00 – 2025-11-28T17:30:00

Fin : 2025-11-29T17:00:00 – 2025-11-29T18:30:00

Représentations de L’EFFACEMENT, une pièce de Pascal Tokatlian, créée en Novembre 23 à l’Espace des arts de Chalon sur Saône.

L’histoire : Un fils vient d’apprendre la maladie d’Alzheimer dont sa mère est atteinte, il revient la voir après des années d’absence.

» L’Effacement, est un travail autour de la mémoire. Une mémoire qui s’efface, celle de la mère, confrontée à la mémoire vive du fils. S’engage alors pour le fils une course contre le temps pour dire à la mère ce qu’il n’a jamais pu lui dire avant. Le bon comme le mauvais.

Pour jouer ce « no man’s land » de la pensée, l’idée de la marionnette s’est imposée. Une marionnette grandeur nature. Tout comme la malade est agie par sa maladie, la marionnette est agie par sa manipulatrice. La marionnette ne pense pas, elle est pensée. C’est cette distance qui m’intéresse. »

Pascal Tokatlian

Lilas en scène Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

ROBERT TRENTON CIE / Pascal TOKATLIAN