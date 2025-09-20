L’Effet Barnum Cie Pièces et Main d’oeuvre Parvis de la Bibliothèque Condat-sur-Vienne

L’Effet Barnum Cie Pièces et Main d’oeuvre Parvis de la Bibliothèque Condat-sur-Vienne samedi 20 septembre 2025.

L’Effet Barnum Cie Pièces et Main d’oeuvre

Parvis de la Bibliothèque 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

En une heure montre en main (le temps c’est de l’argent), Stéphane et Karine, nos guides, vous livreront en toute bienveillance la recette de la sérénité́ et du bonheur tant plébiscité. Venez ZEN… Conseils avisés, exercices certifiés, témoignages authentiques se succéderont au service d’un unique objectif Être ensemble, être bien et planer superbement au-dessus de nos quotidiens moroses. À moins que le ténia du doute ne s’empare des intestins de nos certitudes…

L’industrie du bonheur , déjà̀, ça sonne mal ! Vendre du bien-être, de la sérénité́, de la confiance en soi quelle hypocrite entreprise. Mais comme chez Pièces et Main d’oeuvre, nous sommes des opportunistes patentés, on s’est dit qu’on avait le droit à notre part du gâteau ! (Un moment à vivre au second degré.) .

Parvis de la Bibliothèque 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60

English : L’Effet Barnum Cie Pièces et Main d’oeuvre

German : L’Effet Barnum Cie Pièces et Main d’oeuvre

Italiano :

Espanol : L’Effet Barnum Cie Pièces et Main d’oeuvre

L’événement L’Effet Barnum Cie Pièces et Main d’oeuvre Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Limoges Métropole