L’effet Cabaret Salle des fêtes de Bléneau Bléneau

2025-10-25 18:30:00

2025-10-25 23:00:00

2025-10-25

Le comité des fêtes de Saint-Fargeau organise en collaboration de l’effet cabaret un diner spectacle à la salle des fêtes de Bléneau. Réservation avant le 11 octobre, chez Les Fleurs du Beffroi et La Balade Gourmande. Au menu: Kir 3 amuse bouche, copeaux de foie gras pousses épinard sauce agrumes, filet mignon de cochon sauce miellé, flan de légumes de saison, craquant poire chocolat. A partir de 68 euros pour les plus de 12 ans et 30 euros pour les moins de 12 ans. .

Salle des fêtes de Bléneau 9B Rue du Stade Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

