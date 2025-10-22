L’Effet Papillon EBECOB Cité administrative Rostrenen

Cité administrative 6 Rue Joseph Pennec Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-11-06

2025-10-22

Plongez dans L’Effet Papillon, l’exposition inspirante de Mathieu Siam à Rostrenen, suivie d’une rencontre dédicace avec l’auteur. Une immersion au cœur de l’engagement et de la solidarité.

Entrée libre, sans réservation.

Org. EBECOB .

