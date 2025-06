L’effet papillon – Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges 14 juin 2025 16:00

Haute-Garonne

L’effet papillon Rue du Musée Musée archéologique de Haute-Garonne Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 16:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Le pillage archéologique et le trafic illicite des biens culturels constituent aujourd’hui un problème mondial aux conséquences dramatiques. Face à cette menace, la coopération internationale s’intensifie, appuyée par des cadres

législatifs et des initiatives de traçabilité des oeuvres. Cette conférence propose d’explorer les réalités du pillage, ses impacts sur la recherche scientifique et les stratégies mises en place pour lutter contre ce fléau.

Intervenante Claire Léger, régisseur des collections au Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne.

.

Rue du Musée Musée archéologique de Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

English :

Archaeological looting and illicit trafficking in cultural property are now a global problem with dramatic consequences. Faced with this threat, international cooperation is intensifying, supported by legislative

and initiatives to trace works of art. This conference will explore the realities of looting, its impact on scientific research and the strategies put in place to combat this scourge.

Speaker: Claire Léger, collections manager at the Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne.

German :

Die archäologische Plünderung und der illegale Handel mit Kulturgütern sind heute ein weltweites Problem mit dramatischen Folgen. Angesichts dieser Bedrohung wird die internationale Zusammenarbeit intensiviert, unterstützt durch Rahmenbedingungen

gesetzliche Regelungen und Initiativen zur Rückverfolgbarkeit von Kunstwerken. Auf dieser Konferenz werden die Realitäten der Plünderung, ihre Auswirkungen auf die wissenschaftliche Forschung und die Strategien zur Bekämpfung dieses Übels erörtert.

Rednerin: Claire Léger, Leiterin der Sammlungen des Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne (Museum des Widerstands und der Deportation der Haute-Garonne).

Italiano :

Il saccheggio archeologico e il traffico illecito di beni culturali sono oggi un problema globale dalle conseguenze drammatiche. Di fronte a questa minaccia, la cooperazione internazionale si sta intensificando, sostenuta da quadri legislativi e iniziative per rintracciare le opere d’arte

e iniziative per rintracciare le opere d’arte. Questa conferenza esplorerà le realtà del saccheggio, il suo impatto sulla ricerca scientifica e le strategie messe in atto per combattere questo flagello.

Relatore: Claire Léger, responsabile delle collezioni del Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne.

Espanol :

El saqueo arqueológico y el tráfico ilícito de bienes culturales constituyen actualmente un problema mundial de consecuencias dramáticas. Ante esta amenaza, se está intensificando la cooperación internacional, apoyada por marcos legislativos e iniciativas para rastrear obras de arte

e iniciativas para rastrear obras de arte. Esta conferencia explorará las realidades del saqueo, su impacto en la investigación científica y las estrategias puestas en marcha para combatir esta lacra.

Ponente: Claire Léger, responsable de colecciones del Museo de la Resistencia y la Deportación de la Alta Garona.

L’événement L’effet papillon Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-06-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65