L’Effet Papillon Taha Mansour Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Mentalisme

Vous pensez que vos choix sont libres ? Que vos secrets sont bien gardés dans votre esprit ? Que vous êtes peut-être … imprévisible ? Peut-être pas !

Vous avez sûrement déjà entendu parler de l’Effet Papillon. Découvert en 1961, ce phénomène insinue que les moindres petits évènements peuvent déterminer des phénomènes qui paraissent imprévisibles et incontrôlables. Ainsi, les battements d’ailes d’un papillon au Brésil peuvent engendrer une tornade au Mexique. Et si nos choix n’étaient donc pas vraiment libres et imprévisibles, mais plutôt le fruit d’un effet papillon ?

Le mentaliste Taha Mansour vous invite à un voyage mental poétique et bluffant dans lequel vous êtes incité à remettre en question la perception que vous avez du monde environnant. Lecture de pensées, influence, prédictions, et voyance ; .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

