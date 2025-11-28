L’Effluve Des Prés par Claire Cellier. Exposition de tableaux équestres et animaliers Chitry-les-Mines

L’Effluve Des Prés par Claire Cellier.

Exposition de tableaux équestres et animaliers

Salle des fêtes de Chitry-Les-Mines Chitry-les-Mines Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Cette exposition regroupera les réalisations de tableaux équestres et animaliers de Claire Cellier, artiste peintre nivernaise.

Amour conjoint pour les arts et les chevaux depuis sa plus tendre enfance; Fusains, pastels, crayons graphites et techniques mixtes s’accordent à mettre en lumière sa passion infinie pour les équidés, pour leur noblesse, leur grâce et leur sensibilité.

Une véritable ode aux Chevaux !

Elle s’intéresse aussi beaucoup à la relation Homme-Cheval.

De plus des nombreuses œuvres consacrées aux chevaux, le bestiaire de L’Effluve Des Prés , nom concept de son activité , s’enrichit depuis quelques années maintenant d’une section bovine.

En effet, Elle aime attirer l’attention sur la sensibilité bovine, leur douceur derrière leur force écrasante et tente d’initier un autre regard sur ces animaux.

Enfin poules, coqs, oies, dindons et Cie viennent clore ce bestiaire qui en 15 ans d’activité s’est fortement agrandit.

Claire Cellier réalise également des portraits animaliers sur commande (chiens/chevaux/vaches ou autres)

Commandes qu’il sera possible de prendre lors de cette exposition.

