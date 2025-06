Leftover Lives Atelier Blanc Wasabi Arles 11 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Leftover Lives Vendredi 11 juillet 2025 de 19h30 à 22h. Atelier Blanc Wasabi 16 Rue de la Liberté Arles Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Pour la première semaine des Rencontres, l’Atelier accueille Roman Johanno pour une exposition photo inédite adaptée du livre LEFTOVER LIVES.

Pour ouvrir le bal des Rencontres, l’Atelier a le plaisir d’accueillir Roman Johanno co-auteur du livre Leftover Lives. Une série de petits formats encadrés par Blanc Wasabi qui mélange habilement la photographie vernaculaire et les références culturels, le tout avec beaucoup d’humour.

Le vernissage sera animé par un DJ Set sur-mesure de Danny Boy et un buffet rétro pour régaler les nostalgiques du bon vieux temps !

Venez nombreux ! .

Atelier Blanc Wasabi 16 Rue de la Liberté

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 05 10 57 blancwasabi@gmail.com

English :

For the first week of the Rencontres, l’Atelier welcomes Roman Johanno for an original photo exhibition adapted from the book LEFTOVER LIVES.

German :

In der ersten Woche der Rencontres empfängt das Atelier Roman Johanno für eine unveröffentlichte Fotoausstellung, die auf das Buch LEFTOVER LIVES abgestimmt ist.

Italiano :

Per la prima settimana dei Rencontres, l’Atelier accoglie Roman Johanno per una mostra fotografica originale tratta dal libro LEFTOVER LIVES.

Espanol :

Durante la primera semana de los Rencontres, l’Atelier recibe a Roman Johanno para una original exposición fotográfica adaptada del libro LEFTOVER LIVES.

