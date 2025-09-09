L’égalité femme-homme s’arrête-t-elle au porte-monnaie ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

L’égalité femme-homme s’arrête-t-elle au porte-monnaie ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain jeudi 12 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Alors que l’égalité entre les sexes progresse, un sujet reste encore peu exploré : l’argent. De l’écart salarial aux inégalités patrimoniales, de la précarité professionnelle à la dépendance financière dans le couple, les femmes restent globalement moins riches… partout dans le monde. Une réalité qui s’observe tout au long de la vie : de l’argent de poche à la retraite. Ces écarts économiques sont parfois invisibles, mais leurs effets sont profonds : ils limitent l’autonomie, renforcent les inégalités, et peuvent devenir une forme de violence silencieuse — la violence économique — encore peu reconnue en droit, mais bien réelle dans les faits. Partage inégal des dépenses, carrières freinées par la maternité… Quels mécanismes fabriquent et entretiennent ces inégalités ? Pourquoi perdurent-ils et que disent-ils de notre société ? Comment repenser les modèles, interroger les politiques publiques, et faire de l’autonomie économique des femmes un enjeu démocratique ?Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028