« L’Égalité femmes/hommes », débat théâtralisé dans l’esprit Théâtre Forum Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes

« L'Égalité femmes/hommes », débat théâtralisé dans l'esprit Théâtre Forum Vendredi 21 novembre, 18h00, 20h30 Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Loire-Atlantique

Gratuit / Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T18:00:00 – 2025-11-21T19:30:00

Fin : 2025-11-21T20:30:00 – 2025-11-21T22:00:00

Couleur Tribale

Objectifs :

➢ Débattre des questions concernant l’équité femmes-hommes au sein de notre société

➢ Interroger les notions de parité, d’affectation des tâches, des fonctions en lien avec le genre

➢ Echanger autour des acquis et des inégalités qui perdurent

Forme :

➢ Le théâtre forum permet de façon active, par le rejeu avec la participation des spectateurs et aussi par le débat, de proposer un temps ludique et réflexif.

➢ Une forme interactive qui repose sur une écriture réaliste et une scénographie simple qui permettent aux spectateurs de s’intégrer aisément en phase de rejeu.

➢ Les scènes jouées initialement sont volontairement excessives afin de provoquer le débat et le rejeu.

Le théâtre forum :

Une séance de théâtre forum se compose en trois temps :

➢ Un temps de présentation du meneur de jeu. Il accueille le public, explique les règles du jeu.

➢ Une première présentation des scènes par les comédiens, scènes qui mettent en jeu des situations problématiques du sujet abordé.

➢ Une fois les scènes jouées, le meneur de jeu lance un mini-débat.

➢ Les scènes sont alors rejouées mais cette fois chaque spectateur peut l’interrompre dès qu’iln’est pas d’accord avec ce qui se passe, venir sur scène pour remplacer le personnage de son choix. Il vient défendre son idée sur la scène ; les acteurs le suivent et partent en improvisation.

Thèmes abordés dans les scènes

➢ Comment l’occupation de l’espace sur une cour de récréation reflète les inégalités

filles/garçons et formate les futurs rapport femmes/hommes… Les jouets genrés

➢ Le plafond de verre, les acquis sociaux, les inégalités salariales…

➢ La place des femmes dans les manuels et ouvrages à destination des jeunes…

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars 10 Rue Monteil, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Débat théâtralisé dans l'esprit du théâtre forum sur l'égalité femme/homme.

