Legend Tour by Trade Republic LDLC Arena Décines-Charpieu

Legend Tour by Trade Republic

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Guillaume Pley, accompagné d’invités de prestige et d’artistes d’exception, vous invite à vivre des instants suspendus et des performances artistiques exclusives lors du Legend Tour, le 29 octobre 2026 à la LDLC Arena de Lyon-Décines.

English :

Guillaume Pley, accompanied by prestigious guests and exceptional artists, invites you to experience suspended moments and exclusive artistic performances during the Legend Tour, on October 29, 2026 at the LDLC Arena in Lyon-Décines.

