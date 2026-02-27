Legend Tour by Trade Republic Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 20:00 – 22:00

Gratuit : non 30 € à 69 € 30 € à 69 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/LEGEND%20TOUR%20by%20Trade%20Republic%20-21311 Tout public

Du podcast au show Deux ans seulement après ses débuts, Legend cumule 6,5 milliards de vues sur cette année, toutes plateformes confondues. Fort de cet engagement exceptionnel, Guillaume Pley a décidé d’aller plus loin : aller à la rencontre du public de Legend et lui offrir une expérience inédite : le Legend Tour, le Premier événement Live d’une telle envergure pour un producteur de contenus. Guillaume Pley accompagné d’invités de prestige et d’artistes d’exception – six intervenants et un artiste chaque soir.Pendant deux heures, le public sera plongé au cœur de révélations étonnantes et de confidences jamais dévoilées à l’écran.Vivez des instants suspendus, ainsi que des performances artistiques exclusives créées spécialement pour l’occasion.Le show prendra vie depuis une scène centrale immersive, pensée pour rapprocher le public de chaque moment fort et du cœur de l’action.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/LEGEND%20TOUR%20by%20Trade%20Republic%20-21311



Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire

