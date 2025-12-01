Légendaire mélimélo Conservatoire Municipal Gustave Charpentier PARIS

Le conservatoire d’arrondissement vous invite à son Méli-Mélo, un moment musical et ludique autour du thème des légendes et des contes

Un moment simple et convivial, où l’on découvre, écoute, et rêve ensemble.

Une audition pluridisciplinaire des élèves instrumentistes, des plus petits élèves aux plus grands.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Gustave Charpentier 29 rue Baudelique 75018 PARIS

marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504