Légendaire mélimélo Conservatoire Municipal Gustave Charpentier PARIS mercredi 10 décembre 2025.
Le conservatoire d’arrondissement vous invite à son Méli-Mélo, un moment musical et ludique autour du thème des légendes et des contes
Un moment simple et convivial, où l’on découvre, écoute, et rêve ensemble.
Une audition pluridisciplinaire des élèves instrumentistes, des plus petits élèves aux plus grands.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Date(s) : 2025-12-10T19:30:00+02:00_2025-12-10T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier 29 rue Baudelique 75018 PARIS
marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504