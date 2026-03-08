LÉGENDE BALAVOINE EN TOURNÉE Béziers

LÉGENDE BALAVOINE EN TOURNÉE

Hommage à Daniel Balavoine ses plus grands succès et sa voix intemporelle interprétés en concert, 40 ans après sa disparition.

Venez célébrer Daniel Balavoine dans un concert exceptionnel rendant hommage à ses plus grands succès L’Aziza , Le Chanteur , Tous les cris, les SOS … Un artiste et ses musiciens replongent le public dans la magie et l’émotion de ses mélodies. Icône de la chanson française et engagé dans des causes humanitaires, Balavoine continue d’inspirer générations et artistes, 40 ans après sa disparition. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77

A tribute to Daniel Balavoine: his greatest hits and timeless voice performed live, 40 years after his death.

