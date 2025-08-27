Légende Balavoine – Le concert hommage Cité des Congrès Nantes

Légende Balavoine – Le concert hommage Cité des Congrès Nantes mercredi 18 mars 2026.

Nous avons tous un souvenir associé aux chansons de Daniel Balavoine. De « L’Aziza » à « Le Chanteur », en passant par « Mon fils, ma bataille », « Lucie » ou « Sauver l’amour », sans oublier son rôle marquant dans la comédie musicale culte Starmania, ses titres ont traversé les époques, touché des générations entières et résonnent encore aujourd’hui avec une étonnante modernité. Pour redonner vie à cette œuvre intemporelle, « Légende Balavoine » réunit sur scène une équipe d’artistes passionnés et de musiciens de haut vol.À la direction musicale : Roman Chelminski, guitariste et arrangeur reconnu, véritable chef d’orchestre de ce projet. Fort de collaborations avec Patrick Bruel, Julien Clerc ou encore Christophe Willem, il insuffle une nouvelle énergie aux titres emblématiques de Balavoine, tout en restant fidèle à leur essence. Autour de lui, une formation exceptionnelle :Zebulon Duke à la voixAntoine Molard (Axel Bauer, Christophe Maé, Natasha St-Pier, Disiz la Peste) à la batterie,David Lefèvre (Pascal Obispo, Marc Lavoine) à la basse,David Hadjadj (Zaz, Julie Zenatti, Élodie Frégé) aux claviers. Concert dans le grand auditorium

