Légende Balavoine Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Légende Balavoine Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement mercredi 4 mars 2026.

Légende Balavoine

Mercredi 4 mars 2026 à partir de 20h.

A 18h et à 21h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Rendez-vous pour célébrer l’héritage musical d’un des plus grands artistes français de tous les temps, en vous conviant à un concert exceptionnel qui rendra hommage à la voix et aux chansons emblématiques de Balavoine, en live !

Réservez vos billets dès maintenant et venez vivre une soirée inoubliable en hommage à Daniel Balavoine !



Rendez-vous pour célébrer l’héritage musical d’un des plus grands artistes français de tous les temps, en vous conviant à un concert exceptionnel qui rendra hommage à la voix et aux chansons emblématiques de Balavoine, en live !

Un artiste et ses musiciens passionnés interpréteront les plus grands succès de Balavoine, vous replongeant dans l’émotion et la magie de ses mélodies.



Venez partager cette expérience avec d’autres fans dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, où se mêleront musique et souvenirs.



Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cet hommage vibrant à un artiste qui a marqué des générations, à l’aube des 40 ans de sa disparition.



Daniel Balavoine, artiste iconique et emblématique de la chanson française, avec ses textes engagés, a marqué les années 70 et 80 avec des titres inoubliables comme L’Aziza, Le Chanteur, Tous les cris, les SOS et Mon fils, ma bataille.



Révélé au grand public grâce à Michel Berger, qui lui propose le rôle de Johnny Rockfort dans la comédie musicale Starmania, il arbore pour l’occasion un look rock-punk et chante à la perfection deux titres qui vont le rendre célèbre Quand on arrive en ville et SOS d’un terrien en détresse.



Le public découvre alors un artiste d’exception, qui va inspirer toute une génération à travers son style unique, dans lequel se mêlent rock, variété et influences pop.



Daniel Balavoine, également fervent défenseur des causes qui lui tenaient à cœur (notamment l’éducation et la lutte contre la pauvreté), a abordé et défendu avec passion des thèmes sociaux et humanitaires durant sa carrière, tragiquement interrompue en 1986 dans un accident d’hélicoptère. Toutefois, son héritage musical reste intemporel, continuant d’inspirer de nombreux artistes et fans à travers le monde, et touchant des générations entières par sa profondeur et son authenticité. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us to celebrate the musical legacy of one of the greatest French artists of all time, with an exceptional concert paying tribute to Balavoine?s voice and iconic songs, live!

German :

Wir laden Sie zu einem außergewöhnlichen Konzert ein, um das musikalische Erbe eines der größten französischen Künstler aller Zeiten zu feiern und Balavoines Stimme und seine emblematischen Lieder live zu würdigen!

Italiano :

Venite a celebrare l’eredità musicale di uno dei più grandi artisti francesi di tutti i tempi con un concerto eccezionale che rende omaggio alla voce e alle canzoni iconiche di Balavoine, dal vivo!

Espanol :

Venga a celebrar el legado musical de uno de los más grandes artistas franceses de todos los tiempos con un concierto excepcional que rinde homenaje a la voz y las canciones emblemáticas de Balavoine, ¡en directo!

L’événement Légende Balavoine Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille