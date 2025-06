Légendes dans les Cascades de Mortain Mortain-Bocage 11 juillet 2025 10:30

Manche

Légendes dans les Cascades de Mortain Place du Château Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:30:00

fin : 2025-07-11 12:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Tout en goûtant une promenade entre les majestueuses parois de grès armoricain, une forêt touffue et des torrents puissants, laissez-vous emporter dans le monde merveilleux des contes et légendes du Mortainais. Au fil des histoires de fées, de diables, de déesses, d’ermites ou de gobelins, nous ouvrirons la porte du monde imaginaire des hommes et des femmes qui vivaient dans le puissant Comté de Mortain.

Pratique prévoir des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de marche ou fermées et confortables et un peu d’eau à boire. RV sur la place du château.

Tarifs: 10€ 7€ (moins de 26 ans), 5€ (de 8 à 18 ans), 7€ (déficients visuels) billetterie à l’office de tourisme Mont Saint-Michel Normandie ou en ligne sur https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ . Durée 2h

Tout en goûtant une promenade entre les majestueuses parois de grès armoricain, une forêt touffue et des torrents puissants, laissez-vous emporter dans le monde merveilleux des contes et légendes du Mortainais. Au fil des histoires de fées, de diables, de déesses, d’ermites ou de gobelins, nous ouvrirons la porte du monde imaginaire des hommes et des femmes qui vivaient dans le puissant Comté de Mortain.

Pratique prévoir des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de marche ou fermées et confortables et un peu d’eau à boire. RV sur la place du château.

Tarifs: 10€ 7€ (moins de 26 ans), 5€ (de 8 à 18 ans), 7€ (déficients visuels) billetterie à l’office de tourisme Mont Saint-Michel Normandie ou en ligne sur https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ . Durée 2h .

Place du Château

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 59 19 74

English : Légendes dans les Cascades de Mortain

While enjoying a walk between majestic Armorican sandstone walls, dense forest and powerful streams, let yourself be carried away into the wonderful world of Mortainais tales and legends. Through stories of fairies, devils, goddesses, hermits and goblins, we’ll open the door to the imaginary world of the men and women who lived in the mighty County of Mortain.

Practical: bring weather-appropriate clothing, comfortable walking shoes or closed-toe shoes, and a little water to drink. Meeting point on the château square.

Price: 10? 7? (under 26), 5? (8 to 18), 7? (visually impaired): ticket office Mont Saint-Michel Normandie or online at https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ . Duration: 2 hours

German :

Während Sie einen Spaziergang zwischen majestätischen Wänden aus armorikanischem Sandstein, einem dichten Wald und mächtigen Gebirgsbächen genießen, lassen Sie sich in die wunderbare Welt der Märchen und Legenden von Mortainais entführen. Im Laufe der Geschichten von Feen, Teufeln, Göttinnen, Einsiedlern oder Kobolden werden wir die Tür zur Fantasiewelt der Männer und Frauen öffnen, die in der mächtigen Grafschaft Mortain lebten.

Praktisch: Bringen Sie dem Wetter angepasste Kleidung, bequeme Wander- oder geschlossene Schuhe und etwas Wasser zum Trinken mit. Treffpunkt: auf dem Schlossplatz.

Eintrittspreise: 10? 7 (unter 26 Jahren), 5 (von 8 bis 18 Jahren), 7 (Sehbehinderte): Kartenvorverkauf im Fremdenverkehrsamt Mont Saint-Michel Normandie oder online unter https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ . Dauer: 2 Stunden

Italiano :

Durante una passeggiata tra maestose pareti di arenaria armoricana, una fitta foresta e potenti torrenti, lasciatevi trasportare nel meraviglioso mondo dei racconti e delle leggende della regione del Mortainais. Attraverso storie di fate, diavoli, dee, eremiti e folletti, apriremo le porte del mondo immaginario degli uomini e delle donne che vivevano nella potente contea di Mortain.

Praticità: portare abiti adatti al clima, scarpe comode o chiuse e un po’ d’acqua da bere. Punto d’incontro sulla piazza del castello.

Prezzo: 10? 7 (sotto i 26 anni), 5 euro (8-18 anni), 7 euro (ipovedenti): biglietteria, ufficio turistico di Mont Saint-Michel Normandie o online su https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ . Durata: 2 ore

Espanol :

Mientras disfruta de un paseo entre majestuosas paredes de arenisca armoricana, un denso bosque y poderosos torrentes, déjese llevar al maravilloso mundo de los cuentos y leyendas de la región de Mortainais. A través de historias de hadas, diablos, diosas, ermitaños y duendes, le abriremos la puerta al mundo imaginario de los hombres y mujeres que vivieron en el poderoso Condado de Mortain.

Aspectos prácticos: llevar ropa adecuada para el tiempo, calzado cómodo para caminar o zapatos cerrados y un poco de agua para beber. Punto de encuentro en la plaza del castillo.

Precio: 10? 7 (menores de 26 años), 5 (8-18 años), 7 (discapacitados visuales): taquilla, oficina de turismo del Mont Saint-Michel Normandie o en línea en https://reservation.ot-montsaintmichel.com/. Duración: 2 horas

L’événement Légendes dans les Cascades de Mortain Mortain-Bocage a été mis à jour le 2025-06-25 par OT MSM Normandie BIT Mortain