LEGENDES DE LA GRAVE CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse

LEGENDES DE LA GRAVE

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-19 19:30:00

fin : 2026-02-26 20:30:00

2026-02-19 2026-02-20 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-05 2026-03-06

Connaissez-vous le Dôme de La Grave ? Si beaucoup saluent sa silhouette familière, bien peu en revanche connaissent son histoire riche en mystères. Les soirées contées sous le dôme restauré sont de retour pour six représentations d’un nouveau spectacle !

À l’occasion de cette création inédite, et alors que la ville et la Chapelle de la Grave se souviennent de la Grande Crue de 1875 qui a marqué les mémoires, plongez tête la première dans un bain d’histoires autour de l’eau tour à tour dangereuse, fascinante et source de vie.

Un voyage conté, chanté et enchanté porté par les conteurs de la compagnie La Cour des Contes accompagnés en musique et en voix par Max Beucher, guitariste et chansonnier.

Attention, la Chapelle n’est pas chauffée ! Habillez-vous chaudement 10 .

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Do you know the Dôme de La Grave? While many people salute its familiar silhouette, very few are familiar with its richly mysterious history. The storytelling evenings under the restored dome are back for six performances of a new show!

