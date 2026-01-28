Légendes de l’Ile de la Cité – visite spectacle de troubadours

Nos quatre troubadours, costumés pour l’occasion et accompagnés de leurs instruments de musique à l’allure médiévale, vous feront revivre l’Histoire de Paris à travers les époques, lors de ce spectacle de rue unique, mêlant Histoire, théâtre, musique et promenade. Emboîtez le pas à cette surprenante troupe à travers les ruelles « en-chantées » de l’Île de la Cité, et laissez-vous gagner par le mystère de ses légendes…

Nous vous invitons à venir chanter avec nous l’histoire de la Cité, les amours d’Héloïse et Abélard, les supplices de la place de Grève sans oublier cette terrible nuit où la cathédrale s’embrasait sous nos yeux ébahis.

Le Grand Veneur a sorti son costume d’été, et accompagné de son fidèle Bossu, il a sillonné les routes de France afin de ramener les meilleurs trouvères et ménestrels du royaume pour célébrer Paris.

Le samedi 18 avril 2026

de 16h00 à 18h00

Le dimanche 19 avril 2026

de 15h00 à 17h00

payant

enfant 20€ / adulte 30€

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

https://www.sous-les-paves.com/produit/legendes-ile-de-la-cite-visite-spectacle-de-troubadours/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr



